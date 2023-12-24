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Водитель погиб в жутком ДТП на трассе Атырау

Сегодня, 13:29
АВТОР
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mgorod.kz Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Фото: mgorod.kz

На автодороге Астрахань-Актобе столкнулись две машины, погиб один человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Авария произошла 22 декабря около 22:00 на трассе республиканского значения Астрахань-Актобе. На автодороге столкнулись Toyota Avalon и ВАЗ-2114. В результате аварии 35-летний водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте. Ведется досудебное расследование", —  сообщили в полиции.

Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

 

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