Влюблена в жизнь: 101-летняя ветеран из Петропавловска рассказала о секрете долголетия

Фото: Анна Мирская

В Северо-Казахстанской области в живых осталось шесть ветеранов Великой Отечественной войны. За пару недель до 78-й годовщины Победы ушел из жизни еще один из легендарного поколения победителей. Участники войны уже давно не виделись и не общались друг с другом, но всегда рады гостям.

В преддверии 9 мая корреспондент BaigeNews.kz навестил ветерана, долгожителя и просто сильную женщину - Валентину Волкодав, которая прошла нелегкий путь от Волги до Берлина, а минувшей весной отпраздновала своё 101-летие.

"Да, действительно в жизнь влюблена. Никогда не думала, что я умру", - так Валентина Архиповна отзывается о собственном долголетии.

С этого и начался наш разговор. В ее уютной квартире на третьем этаже светло и чисто, комната весь день залита солнечным светом, а около окна круглый стол, за которым собирается семья. Конечно, наводить порядок дома своими руками Валентина Архиповна уже не может. Но проконтролировать, чтобы все лежало на своих местах – в силах.

"Мы поэтому ремонт и даже перестановку не делаем, чтобы ей было привычнее и удобнее", - уточнила одна из дочерей фронтовика.

Сейчас Валентина Архиповна не часто выходит на улицу. Смеясь, добавляет, что плохо слышит и в свои годы уже не может передвигаться без трости. Рядом с ней всегда обе ее дочери. Стены комнаты увешаны портретами и коллажами из фотографий. Говорит, в пожилом возрасте все чаще тянет на воспоминания о прожитых годах. А в ее 101 – ностальгия каждодневная.

Перелистывая свою жизнь в альбомных страницах, Валентина Архиповна каждый раз рассказывает дочерям кто изображен на фото и как сложилась его судьба. Помнит каждого, хочет, чтобы и потомки не забывали. Особенно трепетно относится к семейному снимку, на котором изображены ее родители и младшая сестра. Говорит, конечно же та девчушка, которая угрюмо смотрит в кадр – она и есть.

"У меня фотографии есть все. Мама сохранила когда-то, а теперь они у меня сейчас. Даже есть карточка, на которой мне всего шесть месяцев было. Так меня сфотографировали. Потом есть фотографии, когда я уже в школу ходила. С сестрой", - перелистывая альбом говорит Валентина Архиповна.

К своему внешнему виду ветеран и сейчас относится внимательно. На фотографиях все должно быть идеально. Прихорашивалась Валентина Архиповна и перед объективом нашей фотокамеры.

Ее нрав с годами не сломился: по натуре командир и прирожденный лидер не дает спуску никому. Она родилась сильной и такой осталась.

"Знаете какой темперамент. Если сказала так, значит будет так. А нам приятно маме угождать. Раньше часто любила смотреть телевизор, но из-за проблем со зрением ограничили период просмотра до двух самых важных для нее передач – это новости (быть в курсе событий ей важно быть всегда) и Поле чудес. Да, представляете, каждую пятницу смотрит программу", - рассказывает дочь ветерана Евгения Колпакова.

Валентина Архиповна не единственная долгожительница в своем роду. Ее мама тоже прожила долгую жизнь, перешагнув возрастной порог в 90 лет. Только муж ветерана, Яков Митрофанович, прожил со своей супругой меньше четверти века.

"Папа умер в 69-м году. О втором браке мама никогда не заговаривала. Думаю и не планировала. О нас заботилась, потом внуки пошли. Сейчас, конечно, здоровье подводит. Лекарства дорогие, но с учетом доплат пенсии вполне достаточно. Мама очень любит овощи и фрукты, и эти продукты у нее в холодильнике всегда имеются. Да, помощь, льготы… Ветеранов всегда помнят. Но мы особо за этим не гнались, все сами пытались, старались. Нам предлагали бесплатно получить слуховой аппарат. Но маме не понравилось. Он создавал шумы в голове, и она не смогла с ним ходить", - объясняет дочь ветерана.

Валентина Архиповна всегда была и остается общительным и любознательным человеком. Любой новости о происходящем в доме или во дворе живо интересуется.

"Главное в этом возраст уход внимание. Соседи у нее хорошие, внимательные. С праздниками заходят поздравляют. В подъезде в основном пенсионеры, так и держатся вместе. Мама бодра, и мы этому рады. Несмотря на возраст она декламирует стихи", - говорит собеседница.

За долгую жизнь она повидала немало. Ветерану войны искренне хочется делиться только добрыми воспоминаниями из прошлого. Но отрывки памяти военных лет не забыть и не спрятать. Боевой путь Валентины Волкодав начался в 19 лет, когда молодая девушка приехала в Киев, и поступила там в Технологический институт пищевой промышленности. Но студенткой она была недолго.

"Мы жили в Кагарлыке Киевской области, под Киевом. Конечно, когда узнали о начале войны все испугались, плакали, потом стали эвакуироваться. Мы решили за Днепр поехать, там переправа, райком комсомола. Думали, они нас направят работать – в колхозы или куда, мы поработаем, война кончится, и мы приедем домой. А оно не так-то получилось", - вспоминает ветеран.

Тогда с сестрой Олей и подругой Надеждой она попала в окружение, чудом избежала плена. После – эвакуация в Харьков. Там и призвали. В рядах Красной Армии юная девушка оказалась спустя четыре месяца после начала войны. Служила на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах в звании сержанта. Работала казначеем в Механизированном мостостроительном отряде. Во время войны они строили мосты и наводили переправы. Больше о войне рассказывать ей не хотелось. Говорит, тяжело вспоминать.

Также нехотя Валентина Архиповна делилась подробностями развития отношений. Любовь свою она встретила на фронте. Рассказ короткий: познакомились, влюбились. Расписались с военным ревизором Яковом Митрофановичем они спустя месяц после окончания войны. Но потом оказались на другой – японской.

"Он написал домой письмо моей маме и папе, чтобы они называли его сыном. Поженились мы на Байкале. Потом я поехала домой к родителям, а он приехал позже. Родились у нас две дочери. Он хотел сына, но я ни в какую", - призналась ветеран.

Смелая украинская девчонка, выходя замуж за фронтовика поставила его перед фактом – фамилию мужа брать не собирается. Возражать боевой подруге и любимой женщине Яков Ширин не стал.

"Знаете, я очень любила своего отца, и похожа на него. Архип Кириллович его звали. Вот он (показывает на фото). Это я, а это сестра. И я сказала твердое нет! И так осталась Волкодав. (вопрос: Муж не обиделся?). Да куда ему обидеться, он так любил, что согласился как мне хочется, только дети чтоб были", - объяснила собеседница.

Яков Митрофанович служил в военизированной организации Уштобе, Алматинской области. В период поднятия целины семья приехала в Целиноград, где с 1962 года Валентина Архиповна трудилась бухгалтером на керамическом заводе. Спустя тридцать лет семья переехала в Петропавловск.

"Разговоров о войне у нас в семье не было. Папа нас берег от всего этого и старался не говорить об этом. Это уже когда мы сами пытались что-то узнать. Конечно, мама рассказывала о своих друзьях, о том, как наступали войска, как их бомбили, как это было жутко, как это было страшно, когда летит, гудит, бомбежка идет. И как они падали на землю и не знали куда упадет очередная бомба. Напрямую встречаться с немцами как-то не приходилось, но уже, когда пленных вели, тут они видели и слышали, какие зверства те совершали", - говорит Евгения Колпакова.

Валентина Архиповна – обладательница ордена Отечественной войны второй степени, медалей "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "Ветеран труда". Она, прошедшая долгий путь от Волги и Днепра в Берлин, как никто знает, что война в любое время – большое горе.