Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты

Фото: svt.se

В парке развлечений Грена Лунд в столице Швеции, на американских горках "Jetline", сошёл с рельсов вагон. Люди упали с высоты нескольких метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал SVT.

По данным экстренных служб, автомобиль на американских горках вышел из-под контроля, а затем застрял, и из него выпали пассажиры. Некоторые даже застряли на его вершине, на выручку им пришли пожарные.

По данным полиции, один человек погиб и девять ранены. В больницу доставлены как дети, так и взрослые. Трое пострадавших получили серьёзные травмы.

Вскоре после аварии парк развлечений закрыли, аттракционы отправили на реконструкцию. Полиция возбудила уголовное дело.