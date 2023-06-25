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415Фото: svt.se
Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты
В парке развлечений Грена Лунд в столице Швеции, на американских горках "Jetline", сошёл с рельсов вагон. Люди упали с высоты нескольких метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал SVT.
По данным экстренных служб, автомобиль на американских горках вышел из-под контроля, а затем застрял, и из него выпали пассажиры. Некоторые даже застряли на его вершине, на выручку им пришли пожарные.
По данным полиции, один человек погиб и девять ранены. В больницу доставлены как дети, так и взрослые. Трое пострадавших получили серьёзные травмы.
Вскоре после аварии парк развлечений закрыли, аттракционы отправили на реконструкцию. Полиция возбудила уголовное дело.
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