В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей

Фото: sneakerfreaker.com

Сапожник Маркус Флойд из Кентукки, США, создал магазин Horse Kicks для лошадей с копиями кроссовок известных брендов. Соответствующую информацию приводит Sneaker Freaker.

Отмечается, что Флойд трансформировал популярные модели, в том числе Nike Air Jordan 1, New Balance 650 и Adidas Yeezy BOOST 350 V2, для использования в конном спорте. Так, он воссоздал узнаваемые силуэты обуви, адаптировав ее под анатомию лошадиных копыт.

Известно, что стоимость изделия для одного копыта начинается от 2000 долларов (около 123 тысяч рублей). При этом часть выручки после появления кроссовок в продаже будет потрачена на благотворительность.

В июне сообщалось, что итальянский бренд Gucci выпустил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда и аксессуары для собак и кошек.