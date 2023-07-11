В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата

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Скандал разразился вокруг новой дороги в одном из сел Павлодарской области. Жителей не устроило качество асфальта, который укладывает фирма районного депутата. Он в прямом смысле рассыпается на глазах. Местные чиновники предпочитали не замечать проблемы. И лишь когда дорогой не возмутился только ленивый, пригрозили подрядчику судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Помимо этой дороги, депутат должен отремонтировать еще две. На средний ремонт выделили порядка 80 миллионов тенге. Подрядчик предложил потратить на дорогу меньше – 70 миллионов, поэтому с ним и заключили договор. Жители шутят, что качество в эту сделку не входило. Но чиновники пообещали разобраться в ситуации, посоветовали подрядчику исправить дефекты. На удивление, он со всем согласился.