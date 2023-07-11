Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата
pixabay Сегодня, 07:57
276
Сегодня, 07:57
276
Фото: pixabay

В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата

Скандал разразился вокруг новой дороги в одном из сел Павлодарской области. Жителей не устроило качество асфальта, который укладывает фирма районного депутата. Он в прямом смысле рассыпается на глазах. Местные чиновники предпочитали не замечать проблемы. И лишь когда дорогой не возмутился только ленивый, пригрозили подрядчику судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Помимо этой дороги, депутат должен отремонтировать еще две. На средний ремонт выделили порядка 80 миллионов тенге. Подрядчик предложил потратить на дорогу меньше – 70 миллионов, поэтому с ним и заключили договор. Жители шутят, что качество в эту сделку не входило. Но чиновники пообещали разобраться в ситуации, посоветовали подрядчику исправить дефекты. На удивление, он со всем согласился. 

"На локальных участках имеется разрушение кромки покрытия, в связи с чем подрядной организации ТОО "Шыгыс жолдары" направлено уведомление в течение 10 рабочих дней принять меры по устранению выявленных дефектов. В случае невыполнения данных требований акимат района планирует обратиться в суд для признания подрядчика недобросовестным", - сказал аким Жылыбулакского сельского округа Акылбек Султанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:57
276
Поделитесь:
Наверх