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В МИД Казахстана сделали заявление по поводу Нагорного Карабаха

Сегодня, 20:43
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

​​Опубликовано заявление министерства иностранных дел РК в связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, передаёт BaigeNews.kz.

"Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в заявлении.

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