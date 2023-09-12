В МИД Казахстана сделали заявление по поводу Нагорного Карабаха

​​Опубликовано заявление министерства иностранных дел РК в связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, передаёт BaigeNews.kz.

"Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в заявлении.