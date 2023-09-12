В МИД Казахстана сделали заявление по поводу Нагорного Карабаха
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
213Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Опубликовано заявление министерства иностранных дел РК в связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, передаёт BaigeNews.kz.
"Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в заявлении.
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