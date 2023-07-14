В Кызылорде могут закрыть завод, который обеспечивает работой 600 человек

Фото: акимат Шиелийского района.

Рабочие крупнейшего цементного завода в Кызылординской области бьют тревогу. В ближайшее время предприятие, которое занимается переработкой цемента могут закрыть. Причиной стала жалоба сельских жителей. Они заявляют, что завод слишком близко расположен к поселку, тем самым наносит вред здоровью местного населения. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Цементный завод работает более пяти лет и расположен в индустриальной зоне Шиелийского района. Стоимость проекта, который был реализован иностранными инвесторами составляет 64 миллиарда тенге. В год предприятие производит до одного миллиона тонн продукции. 30 процентов из общего объема идет на экспорт в страны Центральной Азии.

Стоит отметить, что на заводе производится цемент, который широко используют для нефтяных и урановых скважин. На данный момент на заводе работают около 600 человек, 90 процентов из них местные жители.

Скандал вокруг завода разгорелся несколько лет назад. Десятки людей стали обращаться в различные инстанции с требованием закрыть производство. По их словам крупное предприятие слишком близко расположено к поселку, а из-за вредных выбросов участились заболевание среди населения.

В основном на деятельность завода жалуются жители поселка имени Турана Кодаманова. Алмас Дуйсенбаев один из тех, кто в поиске справедливости подал в суд на цементный завод.

По словам мужчины, из-за работы предприятия ухудшилось здоровье местного населения. Взрослых и детей беспокоит постоянный кашель, на теле стали появляться незаживающие раны. Он не раз обращался к управляющим компании, однако добиться результата мирным путем ему не удалось.

"Мой дом ближе всех расположен к заводу. Я считаю, что причиной всех болезней является цементная пыль. На наших огородах уже ничего не цветет. Некоторые мои соседи были вынуждены уехать. Ведь здоровье дороже. Я тоже все бросил и уехал бы, но наши дома никто не покупает. Завод расположен от нас на 520 метрах", - жалуется житель.

В департаменте экологии Кызылординской области разъяснить ситуацию не смогли. Как выяснилось, решением Верховного суда заключение департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона аннулировано. Сейчас стороны до сих пор не могут прийти к консенсусу.

"Строительство завода было начато в 2016 году. Тогда по закону расстояние между индустриальной зоной и поселком должно было составлять 500 метров. Позже были введены изменения, и расстояние увеличили до одного километра. После этого сельчане обратились в суд. У нас есть заключение государственных органов подтверждающее санитарно-защитную зону завода. Однако суд не взял его во внимание. Специалисты на протяжении трех лет проводили мониторинг касательно выброса вредных веществ в атмосферу, однако превышения уровня не было зафиксировано", - прокомментировал адвокат цементного завода Габит Кулмахан.

В случае закрытия завода более шестисот заводчан лишатся единственного источника дохода.

Житель Шиелийского района Абзал Алдажумаров работает на заводе с самого его запуска. Вместе с другими односельчанами он специально прошел обучение в Китае, на аналогичном предприятии.

"Благодаря этой работе мы обеспечиваем свои семьи. Заработную плату получаем вовремя, есть также социальная помощь. Мы не хотим, чтобы наш завод закрывали. Куда мы пойдем? Почему власти о нас не думают?", - возмущается сотрудник завода.

По словам рабочих, на заводе в основном трудятся жители Шиелийского района.

"Если завод закроют, нам придется ехать на заработки в другие регионы. Найти в поселке высокооплачиваемую работу невозможно", - сетует рабочий Сабит Туртаев.

Согласно информации владельцев предприятия, с начала запуска, завод уплатил в государственный бюджет более шести миллиардов тенге налогов. Руководство регулярно участвует в реализации социальных проектов. Во время пандемии предприятие оказало помощь рабочим завода и жителям Шиелийского района. Представители местной власти тоже против остановки работы завода.

"Это крупный и реально действующий индустриальный проект нашей области. Его деятельность благоприятно влияет на экономическое состояние Шиелийского района. Завод ежегодно платит налоги в размере 2,3 миллиардов тенге. Сейчас мы ведем переговоры. Надеемся, что нам удастся найти выход из этой ситуации", - отметил руководитель отдела индустрии и туризма Шиелийского района Кызылординской области Бакберген Абсетов.

Сейчас дело рассматривается в Верховном суде. В ближайшее время руководство завода намерено обратиться в Международный суд и там добиться справедливости.