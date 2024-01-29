В Костанайской области задержана группа распространителей наркотиков

Полиция Костанайской области задержала группу из четырех человек, которые занимались распространением синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлено, что супружеская пара, получив партию наркотиков от 300 до 500 гр, дома расфасовывали их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавали их закладчикам. Каждому по 30 – 40 таких пакетиков. Полкилограмма синтетики, по данным полиции, может стоить около 15 млн тенге.

"Мы изъяли более 300 гр синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам, назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В ДП Костанайской области отметили, что за истекший год из незаконного оборота было изъято 430 кг наркотических средств, из них более 10 кг составили синтетические наркотики.