В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге, передаёт BaigeNews.kz.

Вечером 2 сентября в полицию Конаева поступило сообщение, что мужчины на лошадях передвигаются вдоль автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен возле кафе "Береке", сообщил на своей странице в Instagram глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Установлено, 44-летний гражданин К. в честь дня рождения своих детей организовал кокпар на окраине города Конаев. Участие принимали спортсмены районов области.

"В настоящее время организатор и участники мероприятия установлены и доставлены в УП Конаева, все лица привлечены к административной ответственности по статьям 434, 406, 590 часть 5 КоАП РК.