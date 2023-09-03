В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
173Фото: акимат Алматинской области
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге, передаёт BaigeNews.kz.
Вечером 2 сентября в полицию Конаева поступило сообщение, что мужчины на лошадях передвигаются вдоль автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен возле кафе "Береке", сообщил на своей странице в Instagram глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Установлено, 44-летний гражданин К. в честь дня рождения своих детей организовал кокпар на окраине города Конаев. Участие принимали спортсмены районов области.
"В настоящее время организатор и участники мероприятия установлены и доставлены в УП Конаева, все лица привлечены к административной ответственности по статьям 434, 406, 590 часть 5 КоАП РК.
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