В Казахстане потушили пожар вдоль границы с Кыргызстаном
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О ситуации с возгоранием камыша в Жамбылской области вдоль государственной границы с Кыргызстаном рассказали в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что 4 апреля в пяти километрах от села Кенес Меркенского района на 6-7 участках со стороны Кыргызстана произошло возгорание камыша на предварительной площади 2 гектара.
"По прибытию на место происшествия сил и средств ДЧС Жамбылской области выявлено, что на территории Казахстана огня нет. В целях предотвращения перехода огня организована подача стволов на тушение. В настоящее время очаги пожара в системе на государственной границе потушены. Со стороны Киргизии имеется действующий очаг пожара: ширина – 10 метров, длина – 40 метров. Отрабатывает МЧС Киргизии. Обстановка на контроле", – сообщили в МЧС РК.
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