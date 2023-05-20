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В Казахстане ожидается поток туристов из Китая
Глава Казахстанской ассоциации туризма Рашида Шайкенова считает, что безвизовый режим положительно скажется на привлекательности Казахстана для иностранных гостей. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
"Мы знаем, что подписано соглашение о безвизовом режиме как для граждан Казахстана, так и для граждан Китая. Ещё в прошлом году была введена мера о безвизовом въезде граждан Китая на территорию Казахстана до 14 дней. Поэтому сегодня турфирмы Казахстана уже принимают китайских туристов. Въездной туризм оказался одним из самых пострадавших в период пандемии. Сейчас туризм потихоньку становится на ноги. Поэтому такой шаг государства как безвизовый въезд для граждан Китая, безвизовый въезд на 14 дней для граждан Ирана, Индии – это очень хорошая мера для привлечения туристов в нашу страну", — сказала Рашида Шайкенова.
Она отметила, что Казахстанский туристский рынок активно рекламирует свои услуги на международных выставках, заключает договоры со своими международными партнерами.
"Туристический сезон начался. Мы ожидаем, что в этом году въездной поток в Казахстан увеличится с учетом принятых шагов", — заявила эксперт.
На вопрос о том, какой отдых наиболее привлекателен для иностранных туристов в Казахстане, глава ассоциации ответила, что спросом пользуются наши национальные парки, туры по уникальным природным местам.
"Если для казахстанцев — это всё, что связано с водоёмами, то иностранные туристы — это, в основном, экологические туристы, которые хотят соприкоснуться с нашей культурой, историей, обычаями, кухней", — пояснила она.
Чем же может удивить казахстанский отдых искушённого туриста из Китая? По словам Рашиды Шайкеновой, работники отрасли повышают качество своих услуг, готовясь к приему туристов в новом сезоне.
"В Алматинской области, например, у нас есть юрточные города, ставят глэмпинги. У нас открыты роскошные визит-центры на Чарыне в этом году. Сейчас в наших национальных парках обустраиваются лёгкие средства размещения, визит-центры, куда туристы могут приехать, получить информацию, воспользоваться цивилизованными туалетами, попить кофе, поесть, заказать гида. Эта тенденция в Казахстане началась, ее надо увеличивать. Надо, чтобы инвесторов пускали в наши национальные парки. Сегодня три национальных парка с помощью инвесторов демонстрируют очень хорошие качественные услуги и создают условия для комфортного времяпрепровождения: Иле-Алатауский, Чарынский и Алтын-Эмель", — рассказала собеседница.
Также мы спросили у главы ассоциации, что она думает о заявлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева на саммите в Китае о создании единого реестра туроператоров Шелкового пути для посещения туристами сразу нескольких стран Центральной Азии в рамках одного тура.
"У нас рынок давно сложился. У нас есть поезд по Великому Шёлковому пути. У нас есть компании, которые сотрудничают по приему иностранных туристов в Центральной Азии: то есть приезжает турист в Узбекистан, потом наши узбекские партнеры передают Казахстан, далее он отправляется в Китай или Киргизию", — ответила эксперт.
Она отметила, что сегодня была встреча с председателем комитета индустрии и туризма Дастаном Рыспековым, который провёл рабочую встречу с участниками рынка, работающие с китайскими партнёрами.
"Были озвучены проблемы и принято решение о создании экспертной рабочей группы, которая будет оперативно отрабатывать вопросы, связанные с приёмом китайских туристов и развитием этого направления между двумя странами", — поделилась Рашида Шайкенова.
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