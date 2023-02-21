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  • В Карагандинской области ограничили движение на двух участках дорог
inform.kz Сегодня, 01:47
210
Сегодня, 01:47
210
Фото: inform.kz

В Карагандинской области ограничили движение на двух участках дорог

Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение автотранспорта на двух участках дорог в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы,  1 492-1 610 километры,  участок от города Караганды до поселка Аксу-Аюлы.

Для грузового и общественного автотранспорта ограничено движение на автодороге Екатеринбург – Алматы, 1 610-1 854 километры, участок от поселка Аксу-Аюлы до города Балхаша.

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#Казавтожол #трасса #дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:47
210
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