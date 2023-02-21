В Карагандинской области ограничили движение на двух участках дорог

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Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение автотранспорта на двух участках дорог в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы, 1 492-1 610 километры, участок от города Караганды до поселка Аксу-Аюлы.

Для грузового и общественного автотранспорта ограничено движение на автодороге Екатеринбург – Алматы, 1 610-1 854 километры, участок от поселка Аксу-Аюлы до города Балхаша.