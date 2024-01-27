В Караганде взорвался "Гелендваген"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде в результате пожара произошёл взрыв в автомобиле Mercedes-Benz G 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Машина была припаркована около жилого дома по улице Гапеева. Пожар вспыхнул 27 января около 4:00.
"Произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомашины Mercedes-Benz G 500 на общей площади четыре квадратных метра. В результате пожара от высокой температуры повреждена рядом стоящая автомашина Volkswagen Passat на площади 0,5 квадратных метра. До прибытия службы пожаротушения произошёл хлопок газовоздушной смеси от газового оборудования, установленного в машине Mercedes-Benz G 500. Предварительная причина пожара - открытый источник огня", — сообщили в ДЧС области.
Жертв и пострадавших нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае
- Гравий незаконно добывали в водоохранной зоне Жетысу
- Она пела в бомбоубежище Киева: Димаш Кудайберген обратился к самой маленькой участнице шоу Virtuosos
- Памятник Ататюрку открыли в Алматы
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": спасатели рассказали о ходе поисково-спасательных работ