В Астане закроют ряд улиц из-за ремонта дорог

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В Астане из-за ремонта дорог ряд улиц будут временно закрыты для движения автомашин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Так, с 13 по 14 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке улицы Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары.

С 13 по 15 июня будет закрыт участок улицы Айганым от улицы К.Мухамедханова до улицы Кыз Жибек.

С 14 по 24 июня будет полностью перекрыто движение по улице Токтарова на участке от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.