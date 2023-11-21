В Астане суд восстановил выпускницу детдома в очереди на жильё
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Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело по иску выпускницы детского дома, которую сняли с очереди на жильё из госфонда, передаёт BaigeNews.kz.
Иск она подала к государственному учреждению. Суд установил, что выпускница детского дома М. с 2014 года состояла в очереди нуждающихся в жилище по категории "Дети — сироты".
В 2016 году она вышла замуж и родила в браке с супругом двоих детей. В 2019 году муж бывшей воспитанницы детского дома купил в ипотеку квартиру в Астане. А уже в 2021 году в госучреждении выпустили приказ, на основании которого её сняли с очереди нуждающихся в жилье "в связи с наличием зарегистрированного жилья на праве общей совместной собственности".
"Решением суда указанный приказ признан незаконным и отменён. Суд обязал ответчика восстановить истца в очереди по категории "Дети-сироты" с даты первоначальной постановки на учет. Удовлетворяя иск, суд руководствовался требованиями п.1 ст.73 Закона РК "О жилищных отношениях", — рассказали в пресс-службе суда Астаны.
В этому пункте закона сказано, что не подлежат снятию с учёта дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учёт до получения жилища. А в этом случае выпускница детского дома не была обеспечена жилищем и поэтому не подлежала снятию с учёта.
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