В Астане ремонт взлётно-посадочной полосы начнётся 15 июля

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В Международном аэропорту Астаны планируют провести ежегодный текущий ремонт взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что работы будут вестись ежедневно 15 июля по 8 августа с 11:00 до 18:00.

Пассажиров, вылетающих в эти дни из Астаны, просят приезжать в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти регистрацию на рейс. Из-за скопления пассажиров от частоты рейсов процедура может занимать больше времени, чем обычно.

"Пресс-служба аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонту ВПП и учитывать период проведения работ при покупке билета. Необходимо отметить, что сроки проведения ремонта уже согласованы с отечественными авиакомпаниями и обусловлены мировой практикой обеспечения полётов. К слову, по анализу прошлых лет именно в этот период выпадает минимальное количество осадков, а также бесперебойно работают асфальтобетонные заводы. Потому это наиболее благоприятный период для проведения ремонта", — отметили в пресс-службе.

По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтируют светосигнальное оборудование по обеспечению полётов.