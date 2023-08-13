  • 13 Августа, 21:18
  • BAIGENEWS

В Астане рабочий упал в вентиляционную шахту с 16-го этажа и разбился

Сегодня, 20:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
smotrim.ru Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
138
Фото: smotrim.ru

В Астане погиб молодой парень, сорвавшись вниз со строительного объекта по улице Тулебаева, 5. От полученных травм он скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Astanovka98. Сообщалось, что молодому рабочему было 19 лет. Однако в комментариях уточняется, что парню через несколько дней должно было исполниться 17. Все обстоятельства несчастного случая выясняет полиция.

"12 августа текущего года в дежурную часть УП района "Алматы" ДП Астаны поступило сообщение о том, что  на строительном объекте  с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту.  От полученных травм он скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", — прокомментировали в столичном департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

Самое читаемое

Наверх