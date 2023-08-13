В Астане рабочий упал в вентиляционную шахту с 16-го этажа и разбился

В Астане погиб молодой парень, сорвавшись вниз со строительного объекта по улице Тулебаева, 5. От полученных травм он скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Astanovka98. Сообщалось, что молодому рабочему было 19 лет. Однако в комментариях уточняется, что парню через несколько дней должно было исполниться 17. Все обстоятельства несчастного случая выясняет полиция.

"12 августа текущего года в дежурную часть УП района "Алматы" ДП Астаны поступило сообщение о том, что на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", — прокомментировали в столичном департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.