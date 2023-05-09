В Актау автомобиль загорелся после ДТП

Фото: lada.kz

В Актау автомобиль марки Nissan Tiida загорелся после ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Возгорание произошло после того, как водитель Nissan Tiida проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с кроссовером Mitsubishi ASX. Водитель остался жив, в результате аварии никто не пострадал.

"На виновного водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК", — сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.