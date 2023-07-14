"В аэропорту Астаны может возникнуть скопление пассажиров": Air Astana сообщает о ремонте взлетно-посадочной полосы

Фото: Inform.kz

Авиакомпания Air Astana информирует о том, что в международном аэропорту Астаны в период с 15 июля по 8 августа будет проводиться ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы, передаёт Baigenews.kz.

"Время работ: ежедневно с 11:00 до 18:00. В указанный период, просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее и заблаговременно проходить процедуру регистрации на рейс", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В Air Astana предупреждают, что в связи с возможным увеличением пассажиропотока, вызванным корректировкой расписания рейсов, в аэропорту может возникнуть скопление пассажиров.