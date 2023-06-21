В аэропорту Алматы установили баннеры с примерной стоимостью проезда в такси

Тарифы на такси! В международном аэропорту Алматы установили баннеры с примерной стоимостью пассажироперевозок и контактами официальных сервисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как отметили в городском Управлении туризма, это позволит защитить туристов от недобросовестных водителей. Стоит отметить, в последнее время, участились факты мошенничества со стороны таксистов. Ранее один из частных извозчиков потребовал с туриста из Германии 200 тысяч тенге за поездку. Позже он же обманул индийских гостей города, запросив 350 тысяч тенге.