В аэропорту Алматы установили баннеры с примерной стоимостью проезда в такси

Как отметили в городском Управлении туризма, это позволит защитить туристов от недобросовестных водителей. Стоит отметить, в последнее время, участились факты мошенничества со стороны таксистов. Ранее один из частных извозчиков потребовал с туриста из Германии 200 тысяч тенге за поездку. Позже он же обманул индийских гостей города, запросив 350 тысяч тенге.
"В течении двух недель проведен анализ стоимости такси, который предоставляют сервисы заказов такси. Рассчитаны средние стоимости поездки, которые варьируются от 1200 до 12000 тысяч тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Следует отметить, что это не фиксируемая, а рекомендуемая цена для пассажиров. При этом стоимость может меняться в зависимости от погоды, спроса и других данных", - отметила руководитель городского Управления туризма Галия Токсеитова.