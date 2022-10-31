Утечка нефти произошла на месторождении в Актюбинской области

Авария произошла на скважине месторождения Кенкиякнефть в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

30 октября в департамент экологии поступило сообщение о происшествии от АО "СНПС Актобемунайгаз".

"Инспектором осуществлён выезд. Установлено, что 29 октября около 22:30 часов на скважине №797 произошёл разрыв сварного шва основного ствола.

Объём загрязненной площади составляет 3168 квадратных метров (66х48). Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". Утечка воды, загрязнённой нефтью, продолжается", - сообщили в Минэкологии.

Инспектором отобраны пробы. С участием представителей предприятия составлен акт. Департаментом принимаются меры по назначению внеплановой проверки по данному факту.