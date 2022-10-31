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Утечка нефти произошла на месторождении в Актюбинской области Сегодня, 19:55
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Утечка нефти произошла на месторождении в Актюбинской области

Авария произошла на скважине месторождения Кенкиякнефть в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

30 октября в департамент экологии поступило сообщение о происшествии от АО "СНПС Актобемунайгаз".

"Инспектором осуществлён выезд. Установлено, что 29 октября около 22:30 часов на скважине №797 произошёл разрыв сварного шва основного ствола.  
Объём загрязненной площади составляет 3168 квадратных метров (66х48). Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". Утечка воды, загрязнённой нефтью, продолжается", - сообщили в Минэкологии.

Инспектором отобраны пробы. С участием представителей предприятия составлен акт. Департаментом принимаются меры по назначению внеплановой проверки по данному факту. 

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#экология #происшествие #нефть #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:55
160
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