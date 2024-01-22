Уровень инфляции удалось снизить в два раза - доложил Смаилов президенту

Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2 процента и составил 126 миллиардов долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 миллиардов долларов.

Глава государства проинформирован о том, что все социальные обязательства выполняются правительством своевременно и в полном объёме. В прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5 процента, с начала этого года – ещё на 9 процентов. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23 процента. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 миллиона казахстанцев, на это выделено 4,6 триллиона тенге.

На сегодня продолжается реализация Единого пула инвестиционных проектов. По итогам прошлого года было запущено 298 проектов на 1,8 триллиона тенге. В 2024 году планируется реализация еще 326 проектов на 3,8 триллиона тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 180 проектов на 1,2 триллиона тенге с созданием 15 тысяч новых рабочих мест.

Премьер-министр рассказал о мерах по развитию сферы предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, о проведении реформ в энергетической и строительной отраслях, а также о внедрении новых подходов в агропромышленном комплексе.

Кроме того, президенту представлены меры по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышению качества и надёжности оказываемых населению услуг. Наряду с этим он проинформирован о ходе реализации проекта "Нацфонд – детям", внедрении единой накопительной системы "Келешек", развитии сфер здравоохранения и туризма.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.