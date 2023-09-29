Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид

Неприглядный вид в Павлодаре принял памятник природы "Гусиный перелёт", который хранит под землёй кости когда-то живших мамонтов, носорогов гиппарионовых лошадей, жирафов, саблезубых тигров и других животных, передаёт BaigeNews.kz.

О палеонтологическом объекте республиканского значения, который специалисты называют уникальным во многих смыслах, снова заговорили, потому что здесь в негодность пришли почти все таблички и вывески. Хотя ещё год назад о нём как о визитной карточке города говорил президент Казахстана в ходе визита в Павлодар.

"Перед президентом стыдно…"

"Гусинка", как называют это место жители Павлодара, "пообносилась". На табличках, стоящих возле фигур древних животных, чьи остатки находили здесь, почти не осталось надписей. Похоже, они смыты дождями, выгорели на солнце, просто стёрты. На некоторых пюпитрах даже нет самих поверхностей, где были сопровождающие подписи. Отвалилась деревянная вывеска на одном из двух "входов" в аллею памятника природы.

В социальной сети, в одном из павлодарских пабликов появилась публикация о состоянии палеонтологического памятника природы с напоминанием о том, что глава государства в октябре 2022 года заявил о важности сохранения уникального объекта, упомянув и самую протяжённую в Казахстане набережную.

Под инстаграм-публикацией об этом под заголовком "Перед президентом стыдно" пользователи соцсети оставили немало эмоциональных комментариев.

"Сперва самому себе стыдно должно быть!", - пишет один из пользователей.

"Местная власть должна смотреть и меры принимать, наказывать. Да и народ должен беречь, что имеем. Надо больше условий и обновлять, и производить текущий ремонт. Как мы относимся, то и имеем. Виноваты сами", - комментирует другой пользователь.

…И берег разрушается

Руководитель отдела археологии, палеонтологии и современной природы Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г.Н. Потанина Георгий Пересветов напомнил, что изначально это памятник палеонтологический, а значит давать ему оценку, исследовать его могут только палеонтологи, но таких специалистов в Казахстане почти не осталось. Их можно пересчитать по пальцам, да и живут они в других городах.

"Поскольку это памятник республиканского значения, мы не имеем права там что-либо делать, облагораживать, строить и так далее. К сожалению, такова ситуация. Единственное - надо обновить таблички, сделать их нормальными и сделать несколько информационных щитов размером побольше с историей изучения памятника", - отметил специалист.

Дорожки, которые сейчас проложены на территории этого объекта, по его словам, специально выполнены из ломаного камня, чтобы их можно было оперативно убрать, если вдруг будут задуманы какие-либо работы на объекте. По той же причине их не стали делать из асфальта или брусчатки. И для этого же все скульптуры, которые расставлены на "Гусинке", выполнены с такими постаментами, что их тоже можно быстро демонтировать.

Тем временем, сам берег, где пока хранятся кости древних животных, разрушается из-за дождевых, талых вод сверху и силы воды снизу (памятник расположен на отвесном правом берегу Иртыша). Задержать этот процесс можно, высадив растения на поверхности, причём так, чтобы они своей корневой системой не повредили находящиеся под землёй кости ископаемых животных. В случае опять-таки каких-нибудь работ здесь растительность можно убрать без ущерба для остатков доисторической фауны.

Скамьи покрасим, таблички заменим

Но ухаживают ли за "Гусинкой" сейчас? В пресс-службе акима города Павлодар со ссылкой на отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что ремонт объекта идёт в рамках мероприятий "Содержание и текущий ремонт парков и скверов".

"Отделом ЖКХ осуществляются работы по восстановлению малых архитектурных форм: покраска скамеек на участке от железнодорожного моста до "Гусиного перелёта", реставрация входной вывески, замена табличек с указаниями животных на гранитные. Также планируется обновить брусчатку", - отметил источник.

В администрации города также добавили, что сейчас таблички сданы на реставрацию. Срок их установки ориентировочно – первое-второе октября.

"На территории палеонтологического памятника ежедневно проводится санитарная очистка территории от мусора", - добавили здесь.

Место для экскурсий

В управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области также напомнили, что ещё в 1928 году учёный-палеонтолог Юрий Орлов на берегу Иртыша, около города Павлодар, в местечке, носившем тогда название "Гусиный перелёт" (по некоторым сведениям - Разгуляй), обнаружил одно из крупнейших в мире местонахождений гиппарионовой фауны. Эта фауна – сообщество животных, существовавших двенадцать-шесть миллионов лет назад, - получила своё название по самому многочисленному и типичному представителю - трёхпалой лошади гиппариону.

Местонахождение представляет собой береговой обрыв правого склона реки Иртыш, выше железнодорожного моста на протяжении 800 метров в пределах прибрежного микрорайона областного центра.

Седьмого декабря 1971 года, учитывая важность всемирно известного палеонтологического памятника, "Гусиный перелёт" был объявлен памятником природы и был взят под охрану государства. В 2001 году памятник получил статус республиканского значения. Теперь он находится в введении Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов РК.

"Подведомственными учреждениями управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области проводятся различные мероприятия и экскурсии непосредственно на самом памятнике. Ведётся просветительская работа по информированию детей, учащихся, студентов, туристов, приезжих делегаций, а также взрослого населения о палеонтологическом памятнике природы "Гусиный перелет", - отметили в ведомстве.

Сотрудники Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г.Н. Потанина еженедельно на "Гусином перелёте" проводят экскурсии об истории открытия объекта, рассказывают о тех животных, чьи скульптуры установлены на памятнике. И ежеквартально проходят субботники по очистке территории от бытового мусора.

"Седьмого августа 2023 года акимом Павлодарской области утверждена региональная программа по развитию туристской отрасли на 2023-2028 годы в Павлодарской области, в которой указанные выше мероприятия на памятнике природы "Гусиный перелёт" также нашли своё отражение в рамках проводимой музеем программы "Рухани tour", - подчеркнули в управлении культуры.

Здесь утверждают, что согласно этой программе в 2024 году будут организованы выездные экскурсии и тематические лекции, квесты на памятнике природы "Гусиный перелёт", а также на других объектах в регионе: сакральных местах Акколь Жайылмы, мавзолее Исабек Ишан Хазрета, наскальных изображениях "Олентинские писаницы", месте, где останавливался Туйте Әулие, на "Кургане с усами" тасмолинской культуры, могиле Куренбай сыншы. Запланированы автобусные экскурсии на сакральное место "Туған өлкем – тұнған тарих қазынам", по сакральным местам от села Шарбакты к мавзолею Габдул Уахит Хазрета, а также к захоронению Казынгап би в селе Жолкудук города Аксу.

"Уехали" в Москву…

Отдельную комнату, посвящённую раскопкам на павлодарском памятнике природы "Гусиный перелёт" создал палеонтологический музей в Москве. Раскопки, сделанные ещё Академией наук СССР на "Гусинке", дали 16 тонн костей животных гиппарионовой фауны.

"В комнате палеонтологического музея Москвы сразу были выставлены скелеты носорога и других ископаемых животных. Материалам, полученным на Гусином перелёте, посвящено большое количество трудов крупнейших советских палеонтологов: академика Борисяк, профессоров Орлова, Громова, Флерова, Беляевой. Издательством Академии наук СССР выпущен большой труд Веры Громовой "Гиппарионы". Книга эта в основном посвящена описанию материалов раскопок на Гусином перелёте", - описано в книге "Павлодар облысынын хронографы. 1938-2008. Хронограф Павлодарской области. 1938-2008 под редакцией Кайрата Нурпеисова, вышедшая в Павлодаре в 2008 году, на страницах.

По данным источника, 21 апреля 1971 года северо-западная окраина Павлодара площадью два гектара решением Павлодарского облисполкома объявлена памятником природы под названием "Гусиный перелёт".

Почему "Гусиный"?

Почему же этот северо-западный уголок города носит именно такое название?

"Место в Павлодаре, где находится большое палеонтологическое захоронение костей, горожане знали давно и дали ему интересное название "Гусиный перелёт", благодаря прохождению через это место магистрали перелёта водоплавающих птиц", - объясняет публикация учёных Валентины Алиясовой и Каната Ахметова, найденная в подшивке областной газеты "Звезда Прииртышья" за 13 апреля 2002 года. "Наиболее крупные исследования гиппарионовой фауны в Павлодаре проводились Палеонтологическим институтом Академии наук в 1929 и 1930 годах, а также в последующие годы Академией наук Казахстана. При вскрытии раскопками Палеонтологического института небольшой части "Гусиного перелёта" были обнаружены остатки не менее 20 оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, более 200 гиппарионов и так далее", - пишут они.

В 1960 году сотрудники Академии наук КазССР, промывая через сита породы среднего и нижнего горизонтов в местонахождении на "Гусином перелёте", добыли большую коллекцию позвоночных. Тогда они нашли остатки зайцев, пищух, тушканчиков, земноводных и мелких птиц.

Фото: инстаграм-паблик tipavlo.dar.