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Ухудшение качества воздуха ожидается в Астане и четырёх городах Казахстана

Сегодня, 08:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 30 января 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске и Риддере

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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