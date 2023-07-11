Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В Астане с 11 июля начнётся ремонт участка проспекта Мангелик Ел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Из-за этого движение по проспекту Мангилик Ел на участке от улицы А.Кекильбаева до улицы Хусейн бен Талал будет закрыто с 11 по 17 июля.

Также с 12 июля по 3 августа частично перекроют движение для автотранспортных средств на мосту "Тулпар".

Из-за ремонта с 11 по 20 июля закроют участок улицы Арай от улицы Жауказын до улицы Космонавтов.



Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторовые ситуации на дорогах города.