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  • Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля
BaigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 08:12
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Сегодня, 08:12
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Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля

В Астане с 11 июля начнётся ремонт участка проспекта Мангелик Ел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Из-за этого движение по проспекту Мангилик Ел на участке от улицы А.Кекильбаева до улицы Хусейн бен Талал будет закрыто с 11 по 17 июля.

Также с 12 июля по 3 августа частично перекроют движение для автотранспортных средств на мосту "Тулпар".

Из-за ремонта с 11 по 20 июля закроют участок улицы Арай от улицы Жауказын до улицы Космонавтов.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторовые ситуации на дорогах города.

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Сегодня, 08:12
252
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