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  • Тысячу долларов в среднем тратят туристы в Алматы за три-пять дней
34travel.me Сегодня, 13:41
438
Сегодня, 13:41
438
Фото: 34travel.me

Тысячу долларов в среднем тратят туристы в Алматы за три-пять дней

Количество иностранных туристов в город Алматы выросло в 2,8 раза, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров на брифинге РСК. Он отметил, что гости южной столицы приезжают на недолгий срок. 

"От МСБ идет рост почти на 50% сборов от налогов, потому что интуристы в среднем остаются на три-пять дней и за этот период в среднем расходуют в городе более тысячи долларов", — сообщил он журналистам. 

По его словам, после открытия прямого рейса Алматы — Доха в Алматы весной приехала большая группа туристов из Катара — порядка 50 человек, которые пробыли в городе пять дней.

"Но ничто не стоит на месте. Ситуация в мире меняется. Растёт конкуренция, в том числе и между городами, поэтому ребрендинг туристского центра (Visit Almaty. — Авт.) своевременен и необходим, чтобы не стоять на месте и создавать новые туристские продукты", — резюмировал замакима Алматы.

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#туризм #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:41
438
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