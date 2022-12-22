Тысячу долларов в среднем тратят туристы в Алматы за три-пять дней

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Количество иностранных туристов в город Алматы выросло в 2,8 раза, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров на брифинге РСК. Он отметил, что гости южной столицы приезжают на недолгий срок.

"От МСБ идет рост почти на 50% сборов от налогов, потому что интуристы в среднем остаются на три-пять дней и за этот период в среднем расходуют в городе более тысячи долларов", — сообщил он журналистам.

По его словам, после открытия прямого рейса Алматы — Доха в Алматы весной приехала большая группа туристов из Катара — порядка 50 человек, которые пробыли в городе пять дней.