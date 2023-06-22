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Цели достигнуты - МИД о завершающем этапе Астанинского процесса по Сирии
В МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передаёт BaigeNews.kz.
Объявление Республикой Казахстан 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате завершающим этапом переговорного процесса на своей территории базируется на следующем.
Известно, что данный формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.
В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты.
"Политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском. Возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств. Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи, постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твёрдой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий Астанинского процесса по Сирии", - заявили в МИД.
В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учётом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом.
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