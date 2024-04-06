Президент выступит с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией
Сегодня, 12:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
116Фото: Акорда
Президент Казахстана сегодня выступит с обращением к народу Казахстана. Об этом в социальных сетях написал советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит сегодня с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов. Обращение Президента будет транслироваться на всех республиканских телеканалах в 13:00 часов", — сообщил Берик Уали.
Самое читаемое
- Верховный суд отменил выдворение россиянина из Казахстана
- Госпитализированы восемь членов экипажа рейса Дели-Алматы
- Тела детей нашли в селе Карагандинской области: в убийстве подозревается мать
- Набросилась с ножом на дочь: резонансное видео прокомментировали в полиции Шымкента
- Суицид женщины предотвратили бойцы Нацгвардии в Семее