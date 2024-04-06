Президент выступит с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией

Президент Казахстана сегодня выступит с обращением к народу Казахстана. Об этом в социальных сетях написал советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит сегодня с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов. Обращение Президента будет транслироваться на всех республиканских телеканалах в 13:00 часов", — сообщил Берик Уали.