  • 23 Августа, 18:48
  • BAIGENEWS
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
В "Самрук-Қазына" избрали нового члена Совета директоров
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Спасатели нашли тело десятого утонувшего в Сырдарье
Около 2 800 золотых слитков купили казахстанцы в июле
Токаев примет участие в Саммите БРИКС
Названы профессии, которым больше всего угрожают нейросети
300 хозяйств Жамбылской области потеряли урожай из-за засухи
В Токио протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
К расследованию аварии на шахте "Казахстанская" привлечены международные эксперты
Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
Около 430 фур стоят на границе Казахстана с Кыргызстаном
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Токаев встретился с главой комитета Сената США

Сегодня, 18:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
106
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что визит сенатора предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

"Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", – сказал Токаев.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.

Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном.

"Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, Президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", – сказал сенатор.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Самое читаемое

Наверх