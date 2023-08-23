Токаев встретился с главой комитета Сената США

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что визит сенатора предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

"Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", – сказал Токаев.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года.

Гэри Питерс поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном.

"Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, Президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с Вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", – сказал сенатор.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.