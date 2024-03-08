Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества. Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще. Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью", — говорится в тексте поздравления.

Глава государства также отметил, что создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.