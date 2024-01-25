Токаев обсудил с основателями Kaspi возможности улучшения инвестиционного климата в Казахстане
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Президент Казахстана принял в Алматы сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главу государства проинформировали о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.
Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.
Глава государства поздравил сооснователей Kaspi.kz с этим достижением.
Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения ещё большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.
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