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t.me/customs_rf Сегодня, 22:46
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Сегодня, 22:46
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Фото: t.me/customs_rf

Тигрят и львят хотели незаконно вывезти из России в Казахстан

Четверых детёнышей хищников заметили российские таможенники при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ.

Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти трёхмесячных тигрят и львят в пластиковых переносках на заднем сиденье авто. 

Разрешительных документов у него не было, детёнышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.   

Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Сегодня, 22:46
223
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