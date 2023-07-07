Тигрят и львят хотели незаконно вывезти из России в Казахстан

Фото: t.me/customs_rf

Четверых детёнышей хищников заметили российские таможенники при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ.

Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти трёхмесячных тигрят и львят в пластиковых переносках на заднем сиденье авто.

Разрешительных документов у него не было, детёнышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.

Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела.