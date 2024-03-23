Теракт в Подмосковье: Какие уроки следует вынести Казахстану

О последствиях и "уроках" теракта в Подмосковье для Казахстана высказался дипломат Талгат Калиев, передаёт BaigeNews.kz.

Руководство Казахстана в числе первых отреагировало на трагедию в подмосковном "Крокус-сити". Президент Касым-Жомарт Токаев на специальном заседании Совета Безопасности призвал членов ООН выступить с единодушным осуждением акта терроризма и поручил правоохранительным органам оказать необходимую помощь и содействие российским коллегам.

Наряду с этим, было поручено усилить работу по обеспечению безопасности граждан и противодействия экстремизму.

"В этом контексте крайне своевременными представляется позиция президента страны по осуждению деструктивных течений, противопоставляющих себя светскому государству и традиционной религии, высказанная на недавнем заседании Курылтая в Атырау. Очевидно, что для населения страны, на территории которой ислам исповедуется с ХІІ века, давно сложились собственные религиозные традиции и практики, на фоне которых призывы запретить домбру или отказаться от национальной одежды в пользу ближневосточной выглядят как явный вызов традиционным устоям и претензии на радикальное изменение социальных норм и моделей. Однако противодействие этим нездоровым устремлениям возможно лишь путём мобилизации усилий всего общества, культивированием национальных традиций и популяризаций ценностей светской модели. Именно этим и было обусловлено акцентированное заявление главы государства", - отметил Калиев в своём Telegram-канале.

По его словам, правоохранительному блоку безусловно необходимо извлекать полезные уроки из происходящего в мире, анализировать методы работы террористов, мониторить новые риски и вызовы, оперативно вырабатывая меры противодействия. В особенности учитывать методы дистанционной анонимизированной вербовки исполнителей посредством онлайн-мессенджеров, освоенной ими тактики бесконтактной передачи оружия и иных способов использования новейших технологий.