Теракт в Подмосковье: Какие уроки следует вынести Казахстану
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О последствиях и "уроках" теракта в Подмосковье для Казахстана высказался дипломат Талгат Калиев, передаёт BaigeNews.kz.
Руководство Казахстана в числе первых отреагировало на трагедию в подмосковном "Крокус-сити". Президент Касым-Жомарт Токаев на специальном заседании Совета Безопасности призвал членов ООН выступить с единодушным осуждением акта терроризма и поручил правоохранительным органам оказать необходимую помощь и содействие российским коллегам.
Наряду с этим, было поручено усилить работу по обеспечению безопасности граждан и противодействия экстремизму.
"В этом контексте крайне своевременными представляется позиция президента страны по осуждению деструктивных течений, противопоставляющих себя светскому государству и традиционной религии, высказанная на недавнем заседании Курылтая в Атырау. Очевидно, что для населения страны, на территории которой ислам исповедуется с ХІІ века, давно сложились собственные религиозные традиции и практики, на фоне которых призывы запретить домбру или отказаться от национальной одежды в пользу ближневосточной выглядят как явный вызов традиционным устоям и претензии на радикальное изменение социальных норм и моделей. Однако противодействие этим нездоровым устремлениям возможно лишь путём мобилизации усилий всего общества, культивированием национальных традиций и популяризаций ценностей светской модели. Именно этим и было обусловлено акцентированное заявление главы государства", - отметил Калиев в своём Telegram-канале.
По его словам, правоохранительному блоку безусловно необходимо извлекать полезные уроки из происходящего в мире, анализировать методы работы террористов, мониторить новые риски и вызовы, оперативно вырабатывая меры противодействия. В особенности учитывать методы дистанционной анонимизированной вербовки исполнителей посредством онлайн-мессенджеров, освоенной ими тактики бесконтактной передачи оружия и иных способов использования новейших технологий.
"Вероятнее всего, здесь необходимо принятие решений на уровне руководств ведущих стран, в первую очередь, США и Китая, в юрисдикции которых находятся сейчас наиболее популярные соцсети и мессенджеры, в части деанонимизации сомнительных аккаунтов, блокировки возможностей для торговли наркотиками и осуществления террористических акций", - заявил дипломат.
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