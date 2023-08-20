Суд возобновил иски против Майкла Джексона о сексуальном насилии над детьми

Апелляционный суд возобновил рассмотрение исков против Майкла Джексона о сексуальном насилии над мальчиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SkyNews.

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что Майкл Джексон годами издевался над ними, когда они были детьми. Они подробно изложили свои обвинения в документальном фильме "Покидая Неверленд". Но адвокаты покойного певца утверждают, что Майкл невиновен, а все претензии к нему из-за денег.

Судьи американского суда заявили, что двум мужчинам, которые утверждают, что Майкл Джексон сексуально надругался над ними, когда они были мальчиками, не следовало закрывать их дела. Но теперь им теперь будет разрешено подавать иски против компаний, принадлежащих покойному певцу.

Робсон, ныне 40-летний хореограф, рассказал, что познакомился с Джексоном в пятилетнем возрасте. Впоследствии мальчик снялся в трёх музыкальных клипах Джексона. В его иске утверждалось, что Майкл приставал к нему в течение семи лет.

Сейфчак, которому сейчас 45 лет, заявил в своем иске, что ему было девять, когда он встретил Джексона во время съёмок рекламы Pepsi. Мужчина рассказал, что поп-король часто звонил ему и осыпал подарками, прежде чем перейти к сексуальному насилию над ним.

Коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда Калифорнии теперь установила, что их иски не должны были отклоняться судом низшей инстанции.

Судья, который отклонил иски в 2021 году, установил, что корпорации - MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc., которые были названы ответчиками по делу, не могли защитить детей.

Джексон, который умер в 2009 году, был единственным владельцем и акционером обеих компаний и их сотрудники полностью зависили от босса, поэтому не могли остановить произвол.

В своем отчёте судьи высшего суда написали: "Корпорация, которая способствует сексуальному насилию над детьми со стороны одного из своих сотрудников, не освобождается от обязанности защищать этих детей только потому, что она принадлежит исключительно виновнику насилия".

Джонатан Стейнсапир, поверенный поместья Джексонов, сказал, что они разочарованы решением возобновить дело.

"Мы по-прежнему полностью уверены в том, что Майкл невиновен в этих обвинениях, которые противоречат всем достоверным доказательствам и независимым подтверждениям, и которые были впервые выдвинуты лишь спустя годы после смерти Майкла людьми, руководствующимися исключительно денежными мотивами", — заявил он журналистам.

Судьи не вынесли решения об истинности самих обвинений. Это будет предметом предстоящего суда присяжных в Лос-Анджелесе.

Джексон всегда отрицал любые обвинения в том, что он был вовлечен в жестокое обращение с несовершеннолетними мальчиками.

Его ранчо Neverland в Калифорнии было продано в декабре 2020 года за 22 миллиона долларов.