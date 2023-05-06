Столичные полицейские спасли мужчину от прыжка с моста

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Мужчина пытался прыгнуть с моста о улице Янушкевича в Астане. Об этом оцевидцы сообщили в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В это время неподалёку несли службу патрульные полицейские, которые оперативно прибыли на место. В это время мужчина уже находился на перилах моста, свесив вниз ноги.

"Оценив обстановку, сотрудник полиции Сергазы Баянбаев взял ситуацию в свои руки. Быстро подбежав и резко обхватив мужчину, он вытянул его из опасной зоны. Но мужчина вел себя неадекватно и вырывался из рук полицейского. На помощь к нему подбежал напарник Айдос Сулейменов. Вместе они успокоили мужчину и доставили в УП района Алматы.

Что подтолкнуло 31-летнего мужчину на такой необдуманный поступок выясняют полицейские.