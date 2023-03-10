Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями

Выяснилось это во время социологических опросов, которые провело командование в Актау, Жанаозене и Атырау - на западе страны

В Национальной гвардии Казахстана провели круглый стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания из-за жалоб солдат на плохую и испорченную еду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

К слову, 7 марта года на официальной странице газеты caravan.kz опубликован материал под названием "Нашим детям в Актау дают рыбу с червями".

В публикации упоминаются воинские части Национальной гвардии РК, дислоцированных в городах Актау, Жанаозен и Атырау, где при проведении социологических опросов солдаты срочной службы в анонимных опросах жаловались на плохое питание, якобы их кормят рыбой с червями.

"Сообщаем, что данные социологические опросы среди личного состава по вопросам организации питания в солдатских столовых были проведены командованиями воинских частей. Результаты социологических опросов по питанию военнослужащих срочной службы были обсуждены на круглом столе, с приглашением представителей фирм - организаторов услуг питания", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что в воинских частях на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов недобросовестного выполнения услуг поставщиками, договорных обязательств. По их результатам в ряде воинских частей с начало года были сменены поставщики услуг питания.

По приведенным фактам в публикации газеты в вышеназванных воинских частях проводятся служебные рассследования, итоги которых будут доведены дополнительно.