Сколько иностранцев смогут работать в Казахстане в 2024 году

Квота на привлечение иностранных работников в 2024 году составила 0,23% от численности рабочей силы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

В настоящее время на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 183 иностранных гражданина.

"В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", - сообщили в Минтруда.

Как отметили в ведомстве, квота ежегодно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка труда.

"Квота на привлечение ИРС в 2024 году распределена на 4 категории следующим образом: 906 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 5 054 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 10 786 и 2 888 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2 366 человек", - пояснили в Минтруда.

Кроме того, на 2024 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.