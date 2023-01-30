Сколько автомобилей легализовали в РК за неделю, рассказали в МВД

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В МВД рассказали, сколько автомобилей, завезённых в страну до 1 сентября, удалось легализовать казахстанцам с 23 января, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня уже 28 000 казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. 5 500 автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки", — сообщили в ведомстве.

В МВД напомнили, что кроме ЦОНов и портала "Электронного правительства", подать заявку на легализацию авто можно в приложении народного банка.

"Для этого в разделе "Госуслуги" нужно выбрать "Легализация иностранного транспорта", заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки, она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления", — сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек

Она добавила, что в случае положительного результата у клиента появится кнопка "Забронировать очередь в спецЦОНе" для проведения сверки VIN-кода. Далее остаётся выбрать подходящую дату и время посещения СпецЦОНа.

"После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов, автовладельцу остаётся только оплатить первичный сбор в размере 200 000 тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины", — добавила она.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт.