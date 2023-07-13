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Сегодня, 07:15
377
377Фото: Astana TV
Скандал вокруг приобретаемых авто бизнес-класса для полицейских разгорается в Кызылординской области
О приобретении четырех авто бизнес-класса заявил председатель Кызылординского областного общества защиты прав потребителей Серик Тенизбаев на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Речь идет о моделях KIA Q9, стоимость которых у дилеров начинается от 40 млн тенге.
"Никак не могу понять наших областных депутатов, которых мы якобы "выбрали", почему они выделили деньги на такие дорогостоящие игрушки, несмотря на рекомендации общественного совета отказать в закупе. Наверное, все другие проблемы уже решили?" - написал общественник.
Пользователи сети потребовали объяснений от депутатов маслихата. Аида Абибуллаева ответила, что с народными избранниками покупку не согласовывали:
"С депутатами областного маслихата такие закупки и выделение бюджета именно на такие машины никто не согласовывал и не обсуждал, по крайней мере, с комиссиией, где была я. Мы бы такого не одобрили точно. Возможно, эти расходы выделялись с РБ. Или просто скрыли от нас детали. Мне тоже интересно, надо запросить подробную информацию", - написала депутат областного Кызылординского маслихата.
В самом же Департаменте полиции пояснили, что закупают машины для сопровождения в командировках официальных лиц:
"Согласно приказа Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 06.07.2007 года N°0136, на службу патрульной полиции возложена профилактика правонарушений, направленных на сохранение жизни, здоровья охраняемых лиц при прибытии их с рабочими визитами в ходе официальных командировок и сопровождение их автомашин в специальной колонне.
С этой целью в местные исполнительные органы направлено предложение на приобретение новых транспортных средств, предназначенных для сопровождения специальной колонны, соответствующие всем нормативам с учетом истечения срока эксплуатации специальных транспортных средств", - говорится в сообщении.
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