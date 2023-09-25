Школа бессильна: Разборки в стиле 90-х устроили старшеклассники в Степногорске

Нелицеприятные факты выявились в одной из школ города Степногорска. Конфликт между учащимися 11 класса и новичком-десятиклассником закончился дракой, последний получил перелом ключицы. Полиция также выясняет, имели ли место среди детей факты вымогательства. Также стало известно о том, что на уроке присутствовали двое учащихся другой школы. Охрана на входе их не остановила, а учитель не заметил присутствия посторонних лиц. Как в учебном заведении обеспечивают безопасность, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

"По чём старшаки с младших собирают?"

Новенький мальчик перевёлся в школу-гимназию № 6 им. Абая Кунанбаева с 1 сентября. С самого начала у него, по-видимому, не сложились отношения с одиннадцатиклассниками. Шестого числа между ребятами возник конфликт, в котором, со слов очевидцев, новичок предлагал устроить драку на территории школы или за её пределами. За отмену "мероприятия", опять же со слов детей, он предлагал выплатить ему 5 тысяч тенге. В свою очередь, учащиеся 11 класса, по их словам, ответили, что не допустят ни рукоприкладства, ни вымогательства.

Но на следующий день драка всё-таки состоялась на окраине микрорайона. Закончилась она, по данным полиции, травмой предположительно зачинщика – врачи констатировали у него перелом ключицы.

Это первая часть истории, в которой разбирается полиция. Вторая – полностью в компетенции отдела образования и администрации школе-гимназии № 6. По имеющейся информации, новенький приглашал на помощь в разборках друзей из других школ. Так, 6 и 7 сентября в гимназию приходили посторонние ребята. В частности, сообщается, что двое учеников СШ № 8 присутствовали на факультативе по русскому языку. Любопытно, но ни на входе, ни на выходе их никто не остановил. Ещё более удивительно то, что учитель не обратил внимания на присутствие на уроке незнакомых детей, не сделал перекличку класса.

До городского отдела образования эта история, судя по всему, дошла лишь после заявления родителей. Руководитель ведомства получил его 13 сентября.

"На следующий день, 14 числа, мною был издан приказ о проведении служебной проверки, – комментирует Алтын Оспанова. – Наши методисты, специалисты, члены городского попечительского совета начали свою работу. 15 сентября родители данной школы потребовали моего присутствия, мы выехали и провели родительское собрание, оно длилось два с половиной часа".

Собрание и в самом деле получилось долгим, основная претензия родителей касалась вопроса безопасности детей. По их словам, понятие вымогательства в учебное заведение принесли "чужие" учащиеся.

"Эти события берут начало ещё с конца августа, – говорит мама десятиклассника из Ш/Г № 6 им. Абая Кунанбаева. – У нас было собрание по поводу типовых учебных планов. Мы тогда узнали, что к нам переводятся несколько человек из СШ № 8. Мой сын поделился, что, мол, такой-то мальчик переходит к нам. С ним были его друзья из его прежней школы. И эти друзья спросили: у вас есть по сколько "старшаки" с младших деньги собирают? На что одноклассники моего сына ответили, что у нас такого в школе нет. "Да ладно, бросьте, скажите нам таксу, по сколько вы собираете?", – переспросили те ребята. В августе уже были драки в августе, почему администрация школы сразу не приняла меры?

В свою очередь, классный руководитель 11 класса Александр Кинцель на собрании отметил, что поднимал вопрос о конфликтах, и о том, что мальчик назначает поборы. Но, видимо, отработать этот тревожный сигнал не посчитали нужным.

У десятиклассника перелом ключицы

Между тем, главный педагог Степногорска уже сегодня сообщила с пометкой "предварительно": фактов вымогательства ни в "шестой", ни в "восьмой" школах не было.

"Как я уже отметила на собрании, в этой части вопроса разбирается полиция. Я запрашивала, они мне устно сказали: предварительно фактов вымогательства нет, эта драка произошла из-за девочки. Как последствие драки – у десятиклассника (новенького) перелом ключицы, дальше дело расследуется. Но, сказали, пока мы факты вымогательства отрицаем. Кроме того, я пригласила к себе администрацию СШ № 8 – на собрании речь шла о том, что там есть факты вымогательства, также десятиклассник прибыл оттуда. Администрация также отрицает факты вымогательства. Я говорила с родителями этого класса ("бывшего" класса новичка – прим. авт.), они уверяют, такого не было. Поэтому нужно дождаться вердикта управления полиции", – подчеркнула Алтын Кабдрашитовна.

Сообщается, что имеется видео самой драки, его также изучают стражи порядка. Те, кто его видел, утверждают, что учащийся 11 класса как раз-таки избивал десятиклассника. И якобы они сами и позвали на драку, о чём есть переписка.

Между тем, по информации правоохранительных органов, о вымогательстве, действительно, речи нет. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области в ответ на запрос корреспондента BaigeNews.kz уточнили, что УП города Степногорска начало досудебное расследование по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним – по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия", – добавили в пресс-службе ведомства.

Турникет не работает, охрана не остановила, а учитель не узнал…

Думается, полиция установит настоящую фабулу произошедшего. Корреспондента же больше интересует другой вопрос: как в школу могли проникнуть посторонние люди? А как же турникет? Охрана? Наконец, как учитель на уроке умудрился не заметить незнакомых детей?

Администрация школы, судя по всему, обо всём узнала последней.

"Мы провели внутреннее расследование: почему у учителя не было списка, почему перекличку не делал. Оказывается, не все факты в письме (родителей – прим. авт.) озвучены. У учителя был список. Пришлые ученики ввели её в заблуждение, сказав, что новенькие и зачислены в класс с сегодняшнего дня. Объяснительная об этом есть. Все недостающие факты соберём", – пообещал на собрании директор учебного заведения.

В свою очередь, в интервью BaigeNews.kz руководитель отдела образования г. Степногорска подчеркнула, что учитель, хоть могла в начале года и не знать новичков, но посписочно перед началом урока обязательно должна проверить учащихся.

И последнее: как выяснилось, в школе-гимназии уже несколько лет не работает турникет.

"Это, действительно, огромное ЧП – что чужие люди прошли в школу. На урок или на факультатив – не имеет разницы. Вы, Алтын Кабдрашитовна, прекрасно знаете, что в нашей школе пропускная система не работает, начиная с пандемии, с 2020 года. И все это знали и видели", – без обиняков заявил классный руководитель 11 класса Александр Кинцель.

"По безопасности школа была прекрасно оборудована"

В интервью корреспонденту Алтын Оспанова парировала, что на должности с сентября 2021 года.

– Хорошо, с 2021 – да что уж там, с 2022 или 2023 года можно было починить турникет?

– До конца месяца турникет заработает, он сейчас на ремонте, выявили неполадки.

"Он как бы работал, но карточки не имели (ученики – прим. авт.), поэтому с лета дали поручение, чтобы сто процентов у детей были карточки. На 15 сентября были переделаны и розданы на 75-80 процентов карточек. И до конца сентября, как утверждает директор, введут опознавание лица. То есть новое оборудование по безопасности. Также в это лето добавились ещё шесть камер видеонаблюдения. То есть "слепых" зон на сегодня там нет", – заверила главный педагог города.

Примечательно, что именно школа-гимназия № 6 им. Абая Кунанбаева ранее являлась пунктом приёма тестирования. То есть дети там сдавали ЕНТ, то есть вопросов по безопасности априори не должно быть.

"Поэтому по безопасности она была прекрасно оборудована. И арка есть, и с 2019-20 учебного года турникеты установили. И охранное агентство, и подключены к ЦОУ. А то, что охранники пенсионного возраста – это проблема не только Степногорска", – заключила Алтын Оспанова. Она добавила, что вопрос рассмотрят и на комиссии по делам несовершеннолетних.

При таком "прекрасном" обеспечении в школу легко и беспрепятственно могут проникнуть и преступники, и любые лица с непонятными намерениями. Хочется верить, что, защищаясь от нападок и вопросов, госорган не забудет обеспечить защиту и детям.