Схему движения по улице Калдаякова изменят в Астане

В Астане временно изменят схемы проезда по улице Калдаякова. Это связано со строительством LRT на участках, примыкающих к проезжей части магистралей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"С 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова (Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок. При этом запрещено движение:

прямо от моста М3 в сторону проспекта Тауелсиздик;

налево от моста М3 на улицу Нажимеденова;

налево с улицы Панфилова в сторону моста М3;

налево с улицы Нажимеденова в сторону улицы Калдаякова", - сообщили в компании.

Разрешено движение:

правоповоротный съезд от моста М3 на улицу Панфилова;

правоповоротный съезд с улицы Панфилова на улицу Калдаякова.

С 26 апреля по 18 мая на участке от улицы Нажимеденова (Панфилова) в сторону проспекта Тауелсиздик планируется полное ограничение движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок.

Для жителей ЖК "Французский квартал", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Австрийский квартал", ЖК "Monaco Residense" будет открыто движение транспорта по южному направлению через местный проезд.

Запрещён выезд с местного проезда на основную проезжую часть улицы Калдаякова, а также левый и правый поворот с улицы Калдаякова на проспект Тауелсиздик.

Движение автотранспорта в западном направлении от проспекта Тауелсиздик в сторону моста М3 будет осуществляться путём сокращения полос. При этом сквозные передвижения открыты по улице Нажимеденова и проспекту Тауелсиздик.