Сенсацией завершился бой "Казахского Ломаченко" на Азиаде-2023
Сегодня, 19:24
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Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
374Фото: instagram.com/sabyrkhan_makhmud
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой второй бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов Сабырхан встретился с представителем Северной Кореи О Тае Бомом и сенсационно проиграл ему раздельным решением судей.
Таким образом, Махмуд Сабырхан завершил выступление на континентальном первенстве без медали. На Азиаде-2023 он стартовал с победы над Ичанем Ли из Южной Кореи. Добавим, что Сабырхан является действующим чемпионом мира — "золото" он завоевал в этом году в Ташкенте (Узбекистан). Также Махмуда называют "Казахским Ломаченко" — за схожий стиль с известным украинским боксером Василием Ломаченко.
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