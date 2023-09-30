Сенсацией завершился бой "Казахского Ломаченко" на Азиаде-2023

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой второй бой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов Сабырхан встретился с представителем Северной Кореи О Тае Бомом и сенсационно проиграл ему раздельным решением судей.

Таким образом, Махмуд Сабырхан завершил выступление на континентальном первенстве без медали. На Азиаде-2023 он стартовал с победы над Ичанем Ли из Южной Кореи. Добавим, что Сабырхан является действующим чемпионом мира — "золото" он завоевал в этом году в Ташкенте (Узбекистан). Также Махмуда называют "Казахским Ломаченко" — за схожий стиль с известным украинским боксером Василием Ломаченко.