Ремонт дворов в Шымкенте: стоимость работ завысили на 700 млн тенге
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
161Фото: baigenews.kz
В Шымкенте задержали сотрудника районного акимата. Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследует департамент АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
"В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, которое, используя должностное положение, необоснованно завысило цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.
С санкции суда чиновник задержан и взят под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
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