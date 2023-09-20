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Ремонт дворов в Шымкенте: стоимость работ завысили на 700 млн тенге

Сегодня, 19:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: baigenews.kz

В Шымкенте задержали сотрудника районного акимата. Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследует департамент АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

"В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, которое, используя должностное положение, необоснованно завысило цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

С санкции суда чиновник задержан и взят под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

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