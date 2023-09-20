Ремонт дворов в Шымкенте: стоимость работ завысили на 700 млн тенге

"В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, которое, используя должностное положение, необоснованно завысило цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.