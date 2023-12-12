Развивать торговый потенциал реки Иртыш намерены в Казахстане
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Министерство транспорта подготовит конкретные меры по развитию торгового потенциала реки Иртыш. Такое поручение ведомству дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас также имеются возможности нарастить грузоперевозки по реке Иртыш почти в 2,5 раза. Для этого необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и увеличить количество судов.
В целом, развитие водного транспорта окажет мультипликативный эффект на рост транспортной отрасли, транзита и торговли", - сказал глава кабмина.
Алихан Смаилов поручил Министерству транспорта совместно с компанией "КТЖ" до конца января 2024 года разработать комплекс мер по развитию морской инфраструктуры. Он отметил, что они должны включать увеличение торгового флота, портовых мощностей и перевалки грузов.
"Министерству транспорта надо разработать конкретные меры по развитию торгового потенциала реки Иртыш. Необходимо предусмотреть новые возможности использования речного транспорта и увеличения транзита", - добавил премьер-министр.