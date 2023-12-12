Развивать торговый потенциал реки Иртыш намерены в Казахстане

Министерство транспорта подготовит конкретные меры по развитию торгового потенциала реки Иртыш. Такое поручение ведомству дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас также имеются возможности нарастить грузоперевозки по реке Иртыш почти в 2,5 раза. Для этого необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и увеличить количество судов.

В целом, развитие водного транспорта окажет мультипликативный эффект на рост транспортной отрасли, транзита и торговли", - сказал глава кабмина.