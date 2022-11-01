Разлив нефти произошёл возле сёл в Актюбинской области

Фото: diapazon.kz

На месторождении АО "СНПС Актобемунайгаз" в Актюбинской области произошёл разлив нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на diapazon.kz.

В областном департаменте экологии сообщили, что на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть" 29 октября около 22:30 на скважине произошёл разрыв сварного шва основного ствола, что привело к разливу нефтепродуктов вместе с водой на площади свыше трёх тысяч квадратных метров.

"Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". Инспектор провёл замеры площади и отобрал пробы почвы, с представителями предприятия составили акт. Мы принимаем меры по назначению внеплановой проверки по данному факту", - рассказали в департаменте экологии.

По словам местных жителей, разлив произошёл возле сел Кенкияк и Шубарши.