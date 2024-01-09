Расширить охват иммунизацией против кори поручил Смаилов
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил расширить охват иммунизацией против кори, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори. Также в целом нужно активизировать вакцинацию и другими профилактическими прививками.
Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах.
В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле", - сказал Смаилов.
При этом глава правительства отметил, что отмечается снижение по многим распространенным вирусным инфекциям (вирусный гепатит В, ротавирусная инфекция, дизентерия и т.д.). Он также добавил, что вспышка кори в прошлом году была самой крупной в стране за последние 10 лет .
"Порядка 80 процентов больных – это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку.
Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть.
К сожалению, немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей. Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью – это прививка", - сказал Смаилов.
По его словам, для этого правительство дополнительно закупило 1,5 миллиона доз вакцин, выделив из резерва более трёх миллиардов тенге.
"Однако, как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остаётся низким. В этой связи необходимо следующее. Акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори. Также в целом нужно активизировать вакцинацию и другими профилактическими прививками. Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле", - сказал Смаилов.
Он подчеркнул, что министерствам здравоохранения и информации необходимо проводить постоянную информационно-разъяснительную работу по вакцинопрофилактике в СМИ, социальных сетях.
"Надо обязательно вести мониторинг за распространением в прессе и социальных сетях заведомо ложной информации по вакцинации и оперативно реагировать на такие заявления. Медицинские работники участкового звена должны разъяснять родителям о важности и безопасности профилактических прививок для детей", - заключил премьер-министр.
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