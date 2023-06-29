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prosud.kz Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14
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Фото: prosud.kz

Пять новых судей Верховного суда избрали сенаторы

Сегодня на заседании сената глава Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп представил депутатам кандидатуры десяти судей. Из них сенаторы выбрали пятерых, передаёт BaigeNews.kz

В результате голосования новыми судьями Верховного суда стали Ерлан Айтжанов, Габит Альжанов, Гульмира Исамберлиева, Кымбат Комиртасова и Нурлан Курмангалиева.

Судьи произнесли присягу и поклялись честно исполнять свои обязанности перед народом страны.

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Сегодня, 11:14
57
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