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Прослушивать судей смогут теперь только с санкции Генпрокуратуры - сенат Сегодня, 11:06
154
Сегодня, 11:06
154

Прослушивать судей смогут теперь только с санкции Генпрокуратуры - сенат

В сенате рассмотрели законопроект, которые обеспечит равный статус судей и укрепит их независимость, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Андрей Лукин рассказал о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". 

По его словам, поправками в Конституционный закон предусматриваются: 

  • обеспечение равного статуса судей;
  • исключение инструментов административного давления на судей;
  • внедрение элементов выборности судей;
  • усиление роли и статуса Высшего Судебного Совета.

"Сегодня правоохранительные органы имеют свои инструменты влияния на судей. Они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи. Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нём и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их", - заявил депутат. 

Он отметил, что при обсуждении в сенате было определено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор. 

"Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей", - сказал Лукин.

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#Сенат #Андрей Лукин #судьи
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:06
154
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