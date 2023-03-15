Прослушивать судей смогут теперь только с санкции Генпрокуратуры - сенат

В сенате рассмотрели законопроект, которые обеспечит равный статус судей и укрепит их независимость, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Андрей Лукин рассказал о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

По его словам, поправками в Конституционный закон предусматриваются:

обеспечение равного статуса судей;

исключение инструментов административного давления на судей;

внедрение элементов выборности судей;

усиление роли и статуса Высшего Судебного Совета.

"Сегодня правоохранительные органы имеют свои инструменты влияния на судей. Они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи. Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нём и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их", - заявил депутат.

Он отметил, что при обсуждении в сенате было определено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор.