Пропавшего несколько суток назад подростка нашли в Алматы
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
141Фото: pixabay
В Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Рамазан Калдаров вышел из дома 13 марта и не вернулся, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Школьника нашли в микрорайоне Нуркент, возле спорткомплекса "Алматы Арена".
Отметим, в операции по поиску подростка участвовали оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры.
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