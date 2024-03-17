Пропавшего несколько суток назад подростка нашли в Алматы

В Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Рамазан Калдаров вышел из дома 13 марта и не вернулся, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Школьника нашли в микрорайоне Нуркент, возле спорткомплекса "Алматы Арена".

Отметим, в операции по поиску подростка участвовали оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры.