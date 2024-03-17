  • 17 Марта, 16:58
  • BAIGENEWS

Пропавшего несколько суток назад подростка нашли в Алматы

Сегодня, 16:04
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: pixabay

В Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Рамазан Калдаров вышел из дома 13 марта и не вернулся, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Школьника нашли в микрорайоне Нуркент, возле спорткомплекса "Алматы Арена". 

Отметим, в операции по поиску подростка участвовали  оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры.

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