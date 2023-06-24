Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли в Шымкенте

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Почти сутки искали полицейские Шымкента пропавшего ребёнка, а нашли мальчика в компании товарища, которого тоже объявили в розыск, но в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"23 июня на пульт 102 Абайского РУП поступило сообщение о пропаже четырёхлетнего мальчика. Со слов отца, примерно в 13:00 часов ребёнок с братом вышли во двор поиграть с друзьями, а спустя время старший вернулся домой один. Учитывая, что пропал маленький ребёнок, на его поиски были брошены все силы подразделений ДП Шымкента. Для установления местонахождения мальчика ориентировки с описанием его внешности, одежды и фотографией разослали во все районные УП и размезтили в социальных сетях", — сообщили в полиции.

Стражи порядка расспросили соседей, проверили камеры видеонаблюдения. Автоэкипажи и пешие патрули вместе с волонтерами прочесывали все возможные места, где мог бы находиться пропавший ребенок.